Поклонники бывшего полузащитника «Спартака» Максима Калиниченко вычислили договорной матч, о котором он рассказывал в своём Телеграм-канале. Экс-хавбек сборной Украины признался, что «на заре карьеры» провёл два договорняка. Один из них он не смог вспомнить, а о другом рассказал довольно подробно.

По словам Калиниченко, его команда боролась за выживание и ей нужна была победа. Однако в игре, которая должна была закончиться победой, команда Калиниченко первой пропустила. Затем сам хавбек отыграл один мяч, после чего заработал пенальти, который был реализован, и команда победила.

В молодости Калиниченко выступал за родной «Днепр» и «Спартак». Однако красно-белые в то время никогда не боролись за выживание. «Днепр» же заканчивал чемпионат Украины в нижней части таблицы в сезонах-1998/99 и 1999/2000.

По версии болельщиков, речь идёт о матче 28-го тура чемпионата Украины «Днепр» — «Николаев». Ход матча очень похож на тот, о котором рассказывал Калиниченко. Сперва Олег Лукаш открыл, затем забил сам Калиниченко, а на 88-й минуте Олег Шелаев реализовал пенальти.

Если слова Калиниченко правдивы, то голкипером соперника, который не был в курсе договорного характера встречи, оказался 19-летний Артём Штанько.

Косвенным подтверждением этого может стать то, что «Николаев» был лишён турнирной мотивации: команда досрочно вылетела из высшей лиги в первую.

«Днепр» в результате занял 12-е место и сохранил прописку в высшем дивизионе.

В 2000 году Калиниченко перешёл из «Днепра» в «Спартак», за который выступал до 2008 года, после чего вернулся обратно в «Днепр». Завершил карьеру футболист в «Таврии» в 2014 году.