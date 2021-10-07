Норвежский форвард дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Эрлинг Холанд может сменить клуб летом 2022 года.

По информации футбольного инсайдера и спортивного журналиста Николо Скиры, Эрлинг Холанд – первый выбор «ПСЖ» для усиления атаки в случае, если французскому клубу не удастся продлить контракт с Килианом Мбаппе. Сообщается, что спортивный директор французского клуба уже проводит предварительные переговоры по сделке.

Ранее стало известно, что «Боруссия Д» хочет удвоить зарплату Эрлингу Холадну, чтобы убедить его остаться в клубе до 2023 года. Об этом информирует журналист издания Sport Bild Кристиан Фальк. Нынешний контракт 21-летнего нападающего действует до января 2024 года.

Холанд играет за команду из Дортмунда с 2019 года. Он успел принять участие 67 матчах, забить 68 голов и отдать 19 результативных передач.