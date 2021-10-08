Сегодня, 8 октября, СКА проведёт матч регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса». Игра пройдёт на «Барыс Арене» в Нур-Султане и начнётся в 16:30 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды провели два очных поединка. 4 октября 2020 года победу на своём льду в серии буллитов одержал «Барыс» — 3:2 Б. 24 ноября СКА дома взял реванш, победив 4:3.

После 14 матчей СКА занимает третье место в таблице Западной конференции, имея в активе 21 очко. На 2 очка больше у «Йокерита», который провёл на одну игру больше, на 1 балл армейцев обходит московское «Динамо».

В трёх последних играх подопечные Валерия Брагина одержали три победы: 4:3 по буллитам с «Трактором», 2:0 с «Нефтехимиком» и 1:0 с «Локомотивом».

«Барыс» в предыдущей игре одолел действующего обладателя Кубка Гагарина «Авангард» 1:0, прервав трёхматчевую серию поражений (3:4 с «Металлургом», 1:3 с московским «Динамо», 3:4 с «Локомотивом»).