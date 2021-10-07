Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза решил оставить красную карточку форварду «Зенита» Сердару Азмуну после нарушения в матче 10-го тура, но не применять к нему дополнительные санкции.

«На основании заключения Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Контрольно-дисциплинарный комитет не отменил красную карточку нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, но принял решение, что данное нарушение не требует дополнительной дисквалификации. Поэтому дисквалификация Азмуна автоматическая на один матч», – цитирует главу КДК Артура Григорьянца Sport24.

Напомним, форвард «Зенита» получил красную карточку в матче 10-го тура РПЛ против «Сочи» 3 октября. Игрок был удален на 42-й минуте после столкновения с вратарем соперников Сосланом Джанаевым.