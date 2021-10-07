Нападающий Никита Гусев не оставляет надежду остаться в НХЛ. Как сообщает журналист Артур Хайруллин в Телеграм-канале, 29-летний форвард взял паузу в переговорах с клубами КХЛ.

Накануне стало известно, что «Торонто» не предложил Гусеву полноценный контракт по итогам просмотра. В СМИ появилась информация, что форвард вылетел из Северной Америки в Россию для подписания контракта со СКА, с которым у него есть устная договорённость.

Ещё одним претендентом на Гусева называется «Локомотив». Президент СКА Роман Ротенберг в августе выражал надежду на возвращение Гусева в клуб.

Гусев стал хоккеистом клуба НХЛ «Вегас» в 2019 году. Не проведя ни одного матча за «Голден Найтс», форвард перешёл в «Нью-Джерси», а по ходу прошлого сезона был обменян во «Флориду».

За «Дэвилз» и «Пантерз» в сезоне-2020/21 Гусев провёл в общей сложности 31 матч, отметившись 10 (4+6) очками.