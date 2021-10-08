Сегодня, 8 октября, состоятся первые свободные заезды этапа чемпионата «Формулы-1» «Гран-при Турции». Гонка пройдёт в Стамбуле на трассе «Истанбул Парк».

Гонщиков ждут первая и вторая свободные практики. Первая стартует в 11:25 по московскому времени, вторая — в 14:25.

В зачёте «Формулы-1» после предыдущего этапа — «Гран-при России» — в лидеры вышел Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». На его счету 246,5 очка. На второе место опустился Макс Ферстаппен из «Ред Булла», отстающий всего на 2 балла (244,5).

Тройку лидеров замыкает партнёр Хэмилтона Валттери Боттас — 151 очко.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин и его напарник Мик Шумахер делят два последних места и остаются последними гонщиками, не набравшими очков в сезоне среди основных пилотов команд.

«Гран-при Турции» ежегодно проходил с 2005 по 2011 год, после чего взял паузу и вернулся в календарь «Формулы-1» в 2020 году. В прошлом сезоне гонку выиграл Льюис Хэмилтон, для которого победа стала второй (первая — в 2010 году). Рекорд по выигрышам принадлежит бразильцу Фелипе Массе из «Феррари», который побеждал на «Гран-при Турции» три раза подряд — в 2006, 2007 и 2008 году.