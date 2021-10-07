Российские фигуристы, чемпионы Европы и призеры чемпионата мира в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на турнире Finlandia Trophy в финском Эспоо.

Тарасова/Морозов выступили в короткой программе без особых проблем и получили от судей 78,33 балла за свое выступление.

На втором месте расположилась еще одна пара из России — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они откатали короткую программу с ошибкой: партнерша упала на выезде с тройного сальхова. За прокат пара получила 73,76 балла.

Третье место после короткой программы — новоиспеченная пара из Канады Ванесса Джеймс/Эрик Редфорд. Фигуристы набрали за свой прокат 67,55 балла.

Произвольная программа спортивных пар пройдет на турнире завтра, 7 октября.