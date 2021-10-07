Международная федерация хоккея огласила имена первых трёх хоккеистов, которых сборная Финляндии пригласила для участия в Олимпиаде-2022. В их число вошли три нападающих клуба НХЛ — Александр Барков из «Флориды», Микко Рантанен («Колорадо») и Себастьян Ахо («Каролина»).

Расширенные списки сборных, которые примут участие в хоккейном турнире на Олимпиаде, должны быть представлены до пятницы, 15 октября. В Играх в Пекине снова смогут принять участие хоккеисты НХЛ. Они приезжали на Олимпиаду с 1998 по 2014 год включительно, но в 2018-м Олимпиада в Пхёнчхане прошла без их участия из-за отсутствия договорённости с лигой.

Форвард российского происхождения Барков провёл в сезоне-2020/21 50 матчей, набрав 58 (26+32) очков в регулярном чемпионате, а также набрал 7 (1+6) очков в шести играх плей-офф.

На счету Рантанена 66 (30+36) очков в 52 играх регулярки и 13 (5+8) очков в 10 встречах Кубка Стэнли.

Наконец Ахо провёл за «Харрикейнз» 56 матчей и набрал 57 (24+33) очков в регулярном чемпионате и отметился 11 (6+5) баллами за результативность в 11 играх плей-офф.