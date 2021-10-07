Тренерский штаб чешской хоккейной команды назвал имена трёх хоккеистов, приглашенных в сборную для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Среди них – Давид Пастрняк, Ондржей Палат и Якуб Ворачек.

По информации в Твиттере журналиста Криса Джонстона, на сбор национальной команды попадут 25-летний форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Ондржей Палат, а также форвард «Коламбуса» Якуб Ворачек.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная Чехии сыграет в группе В вместе с командами России, Швейцарии и Дании.

Ранее стали известны имена нескольких финских хоккеистов, которые примут участие в олимпийском турнире.