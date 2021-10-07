Российские фигуристы Софья Тютюнина и Александр Шустицкий выиграли ритм-танец на этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в австрийском Линце.

Фигуристы набрали за свj` выступление ровно 67 баллов от судей. Это их личный рекорд в текущем сезоне.

На втором месте расположилась танцевальная пара из США — Уна Браун/Гейдж Браун набрали за свой прокат 63,70 балла. В копилке у этой пары уже есть одна победа на этапе Гран-при в Куршевеле, Франция.

На третьем месте пока идут еще одни американцы — Анджела Линг/Калеб Вейн, они получили за свой прокат 61,75 балла.

Еще одна российская пара — Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов пока располагаются на пятой позиции. Их результат в ритм-танце — 59.52 балла.