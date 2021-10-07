Стали известны имена первых трёх игроков, включённых в состав сборной Швеции на Олимпийские игры-2022, сообщает официальный сайт ИИХФ. В их число вошли защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман, форвард «Колорадо» Габриэль Ландескуг и форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад.

Расширенные списки сборных, которые примут участие в хоккейном турнире на Олимпиаде, должны быть представлены до пятницы, 15 октября. В Играх в Пекине снова смогут принять участие хоккеисты НХЛ. Они приезжали на Олимпиаду с 1998 по 2014 год включительно, но в 2018-м Олимпиада в Пхёнчхане прошла без их участия из-за отсутствия договорённости с лигой.

Зибанежад в сезоне-2020/21 провёл в регулярном сезоне НХЛ 56 матчей и набрал 50 (24+26) очков.

Ландескуг отметился 52 (20+32) очками в 54 матчах регулярки и 13 (4+9) очками в 10 встречах плей-офф.

Хедман отыграл за «Лайтнинг» 54 матча, набрав 45 (9+36) очков в регулярке, а также отметился 18 (2+16) очками в 23 играх плей-офф, завоевав с командой второй Кубок Стэнли подряд.

Ранее были названы по три игрока в составах Финляндии (Александр Барков, Микко Рантанен, Себастьян Ахо) и Чехии (Ондржей Палат, Якуб Ворачек, Давид Пастрняк).

Олимпийский хоккейный турнир Пекина пройдет с 9 по 20 февраля 2022 года.