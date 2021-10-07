Международная федерация лыжного спорта (FIS) признала российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Однако только прививки для участия в стартах будет не достаточно.

«FIS признает и принимает вакцину «Спутник V». Однако, как и в прошлом сезоне, национальные правила каждого конкретного места проведения всегда будут иметь приоритет.

Ожидается, что независимо от вакцинации и наличия иммунитета всем участникам необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест, пройденный не более чем за 72 часа до события», – приводит слова представителя Международной федерации лыжного спорта (FIS) ТАСС.

Напомним, что ранее Международный союз биатлонистов также одобрил российскую вакцину. По их решению, спортсмены, тренеры и представители команды, привитые «Спутником V» освобождаются от ПЦР-тестов.