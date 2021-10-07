В австрийском Линце стартовала короткая программа юношей-одиночников в рамках седьмого этапа серии Гран-при по фигурному катанию.

Прямую трансляцию выступлений можно посмотреть здесь.

Под 9-м стартовым номером выступит Артём Ковалев, тренирующийся под руководством Александра Волкова. Он попал во вторую по счету разминку.

Под 16-м номером свою программу покажет Кирилл Сарновский, представляющий академию «Ангелы Плющенко». Он попал в третью по счету разминку. На счету Сарновского уже есть одна победа в этой серии Гран-при.

Также от Израиля на этапе выступи Лев Винокур, который тренируется в СШОР ЦСКА, Белоруссию будет представлять Александр Лебедев. Эстонию на этом этапе представляет Михаил Селевко.