Бывший футболист и главный тренер «Зенита» Вячеслав Мельников поделился ожиданиями от игры Россия – Словакия в рамках отбора чемпионата мира 2022 года и отметил проблемы соперников.

«Все очень быстро меняется в футболе. Наша сборная уже совсем другая, чем была весной в отборочных матчах и на Евро-2020. Новый тренер, большая группа новых футболистов. У словаков ситуация сложнее, чем у нас: у них небольшая страна, выбор игроков еще меньше, чем в России. Поэтому продолжают играть в сборной Марек Гамшик, которому уже 34 года, Томаш Губочан, который еще старше.

Не буду говорить, что наша сборная должна обязательно побеждать словаков. Просто буду ждать интересной игры», – цитирует Мельникова «Петербургский дневник».

Специалист добавил, что считает правильным назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной команды. Однако ему будет тяжело выстроить игру сборной без Головина и других травмированных игроков.

Напомним, матч Россия — Словакия пройдёт в Казани 8 октября, начало — в 21:45 по московскому времени.