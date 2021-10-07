Российский футбольный арбитр Василий Казарцев получил отстранение от работы на один год из-за ошибки в матче 10-го тура РПЛ между московским ЦСКА и «Краснодаром».

Информацию об этом сообщает портал «РБ Спорт». По данным издания, об отстранении будет официально объявлено в ближайшее время.

На матче ЦСКА — «Краснодар» Казарцев отвечал за систему VAR. В эпизоде с игрой рукой Игорем Дивеевым в своей штрафной судьи матча не назначили пенальти, в том числе после просмотра видеоповтора. Экспертно-судейская комиссия РФС, в том числе новый руководитель департамента судейства Витор Перейра, единогласно решили, что пенальти в ворота ЦСКА следовало назначить. Работу Казарцева в качестве арбитра VAR признали неудовлетворительной.

По информации издания, после дисквалификации будет принято решение о дальнейшей работе Василия Казарцева в качестве арбитра.