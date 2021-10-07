Сегодня, 7 октября, официальный сайт ИИХФ начал аккуратно вызывать у болельщиков аппетит. Федерация стала выкладывать первые имена хоккеистов, которые примут участие в Олимпиаде в Пекине. На данный момент известны первые заявки трёх сборных: Финляндии, Швеции и Чехии.

Список выглядит следующим образом:

Финляндия: Себастьян Ахо, Александр Барков, Микко Рантанен

Швеция: Виктор Хедман, Габриэль Ландескуг, Мика Зибанежад

Чехия: Ондржей Палат, Давид Пастрняк, Якуб Ворачек.

Список имён недвусмысленно намекает: сборные сами договаривались с ИИХФ о «затравочных» именах, хотя сама федерация отмечает, что публикует списки по согласию с НХЛ и профсоюзом хоккеистов.

Тем не менее, если наша теория верна, то первые три имени сборной России можно назвать уже сейчас.

Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

Абсолютно лучший голкипер НХЛ последних лет. Переоценить роль Василевского в победе «Тампы в двух Кубках Стэнли подряд просто невозможно. Однако вратарская линия сборной России сейчас самая конкурентная: сзади поджимают и Варламов с Сорокиным, и Шестёркин с Георгиевым, и даже Бобровский с Худобиным. Имя Василевского должно стать символом и гарантией веры в голкипера: он будет номером один в Пекине, не надо дёргаться и пытаться доказать свой статус.

Артемий Панарин («Рейнджерс»)

Вокруг Хлебушка в последнее время ходит много споров. Панарин отметился несколькими резкими оппозиционными высказываниями, летом не поехал на чемпионат мира, а заодно и вляпался в странную историю после очень сомнительных обвинений одиозного Андрея Назарова. Однако Олимпиада – это не чемпионат мира, и форвард наверняка понимает, что такой шанс может больше не представиться. Кто знает, договорится ли НХЛ в 2026-м с ИИХФ. Новоиспечённый главный тренер сборной Алексей Жамнов уже дал понять, что ничего против Панарина не имеет. Оглашение его в составе может дать противоположным сторонам повод наспориться вдоволь и утихнуть к моменту объявления полного расширенного состава.

Александр Овечкин («Вашингтон»)

Панарин может сколько угодно улучшать свою статистику, Василевский – тащить мёртвые шайбы, а Кучеров – класть голы пачками. Все прекрасно знают, что лицом российского хоккея был и останется Он. Великий и ужасный Александр Овечкин. До 2018 года по форварду скептики постоянно долбили одним и тем же обвинением: «Голы – это хорошо, но что там по Кубку Стэнли?». Ови заткнул критиков, втащив «Вашингтон» к вожделенному трофею. Сейчас те же скептики переобулись и начали песню: «Кубок Стэнли – это хорошо, но что там по Олимпиаде?»

Овечкин сам понимает, что Пекин – это на 99% его последний шанс вступить в тройной золотой клуб – чемпионат мира, Кубок Стэнли и Олимпиада. Вряд ли у кого-то есть сомнения, кто станет капитаном сборной России в Пекине.

Разумеется, эти три имени – лишь прогноз Nevasport, и ИИХФ может выбрать другие кандидатуры, оставив троицу «на сладкое». Возможно, кого-то из списка заменит Кучеров или даже Малкин. Но на данный момент именно Василевский, Панарин и Овечкин выглядят самым очевидным вариантом для «подогревания» болельщицкого интереса.

Первые три имени сборной России будут представлены 7 или 8 октября. Расширенные списки национальных команд на Олимпиаду должны быть поданы в ИИХФ до 15 октября.

Олимпийский хоккейный турнир в Пекине пройдёт с 6 по 20 февраля. Сборная России сыграет в группе со Швейцарией, Данией и Чехией.