Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская высказалась о выступлении своего ученика Марка Кондратюка на турнире Nebelhorn Trophy, где он подтвердил право России на три квоты в мужском одиночном катании на Олимпиаде.

В интервью Sport24 Соколовская отметила, что тот успех уже забылся, и сейчас перед ними стоят новые задачи.

«Эмоции в концовке были положительные, естественно. В первую очередь, потому что не подвели федерацию, не подвели страну. Не подвели всех ребят, которые будут претендовать на Олимпийские игры», — отметила тренер, добавив, что по дороге на турнир она сделала все, чтобы Кондратюк не думал об этом.

По словам Соколовской, она делала акцент на международный рейтинг и на сам старт, чтобы в голове фигуриста не было мыслей о квотах. «Сейчас могу сказать, что, естественно, я об этом думала, но не хотела озвучивать. Очень рада, что Марк показал себя хотя бы на 50 процентов», — отметила Соколовская.

Напомним, Марк Кондратюк стал третьим на Nebelhorn Trophy, подтвердив три квоты российских фигуристов, которые ранее завоевали Евгений Семенеко и Михаил Коляда на ЧМ-2021.