Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская высказалась о решении дозаявить Марка Кондратюка на этап серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи.

«Я сама обалдела. Честно говоря, даже не знала, прочитала об этом в инстаграме. Разговор был когда-то, но потом мы решили пойти на два юниорских Гран-при. Прикинули с ним, чтобы рейтинг набирать», — рассказала тренер в интервью Sport24.

По мнению Соколовской, дальше после открытых прокатов они планировали просить «челленджеры», а дальше ехать на этапы Кубка России и готовиться к чемпионату России. Но в юниорской серии Гран-при выступить не удалось: на этапы в Куршевеле не пустили россиян.

Далее Соколовская отметила, что сказала Кондратюку — после прокатов надо ехать в Сызрань, Йошкар-Олу и так далее, но все резко изменилось.

«Сначала появилась Германия, потом «Мемориал Дениса Тена» в Казахстане и Гран-при России в Сочи. Там уже и страна, здравствуйте», — отметила тренер.