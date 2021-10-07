Российский фигурист, воспитанник группы Александра Волкова Артем Ковалев чисто откатал короткую программу на седьмом этапе юниорского Гран-при в австрийском Линце.

Фигурист начал свой прокат с чистого тройного акселя, затем прыгнул каскад из тройного лутца и тройного тулупа. Во второй половине программы Ковалев прыгнул тройной флип. Вращения фигуриста оценили на четвёртый уровень, дорожку шагов — на третий.

Судьи оценили прокат Ковалева на 80,97 балла, из которых более 44 баллов ему поставили за техническую составляющую.

Первым пока идёт фигурист из США Илья Малинин, который пробил отметку в 81 балл.

В третьей разминке выступит еще один фигурист из России — подопечный Евгения Плющенко Кирилл Сарновский.