Федерация хоккея Канады определилась с тройкой игроков, которые первыми попадут в состав олимпийской сборной на Игры 2022 года в Пекине.

В состав команды Джона Купера вошли нападающий Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, а также защитник «Вегас Голден Найтс» Алекс Пьетранджело.

Ранее свои первые тройки игроков объявили сборные Чехии, Швеции, Финляндии. До сих пор неизвестны игроки, которых отправит сборная России по хоккею.

Ранее стало известно, что игроки из клубов НХЛ все же смогут принять участие в Олимпийских играх. При этом игроков все еще могут не отпустить на турнир, если ухудшится ситуация по коронавирусу.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.