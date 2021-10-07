Российский фигурист, чемпион Европы в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев с падением откатал короткую программу на турнире серии ISU Challenger — Finlandia Trophy.

Фигурист начал свою программу под музыку «Piligrims on a long journey» с каскада из тройного лутца и тройного тулупа. Затем фигурист пошел на четверной тулуп, но не смог выехать с прыжка и упал. Во второй половине программы спортсмен чисто прыгнул тройной аксель.

За свое выступление Алиев получил 78,28 балла, пока это третье место.

В заключительной разминке ожидается выступление еще двоих российских фигуристов. Примерно в 21:00 по московскому времени ожидается выступления учеников Алексея Мишина Михаила Коляды и Евгения Семенеко.