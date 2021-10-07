Тренерский штаб сборной США по хоккею выбрал трёх игроков, которые в числе первых вызваны в состав национальной команды на турнир зимних Олимпийских игр в Пекине.

По информации журналиста Фрэнка Серавалли в его аккаунте в «Твиттере», в число хоккеистов сборной США вошли нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн и защитник клуба Сет Джонс, а также форвард «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюз.

Ранее свои первые тройки игроков озвучили другие сборные: в список Финляндии вошел Александр Барков, в число игроков сборной Канады — Сидни Кросби и Алекс Пьетранджело. Тройки хоккеистов объявили также Чехия и Швеция.

Ранее стало известно, что хоккеисты клубов НХЛ смогут принять участие в Олимпийских играх в Пекине. Турнир состоится в феврале 2022 года.