Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» начал встречу против литовского «Жальгириса» в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2021/22.

Игра проходит в Каунасе на стадионе «Жальгирис-Арена». Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Напомним, что на старте розыгрыша нового сезона Евролиги «Зениту» удалось в гостях обыграть казанский УНИКС с преимуществом в одно очко. «Жальгирис», напротив, начал турнир с поражения от французского АСВЕЛа.

В прошлом розыгрыше Евролиги «Зенит» и «Жальгирис» дважды встречались друг с другом в рамках регулярного чемпионата: и дома, и в гостях победу одержал петербургский «Зенит». В Петербурге команда Хави Паскуаля обыграла соперника со счетом 77:65, а в Каунасе — со счетом 83:75.