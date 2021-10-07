Главный тренер сборной Словакии по футболу Штефан Таркович высказался о грядущей встрече со сборной России в рамках отборочного цикла на ЧМ-2022 в Катаре.

Слова Тарковича цитирует портал Sport24.

«Потери Станислава Лоботки и Роберта Мака важны для нас, но в футболе не обойтись без травм. Мы в состоянии добиться результата и с теми игроками, которые у нас есть», — отметил специалист, добавив, что в сборной России достаточно глубокий состав, чтобы можно было компенсировать отсутствие ведущих игроков — Александра Головна, Артема Дзюбы и т.д.

«На нас давит результат, нам необходимо побеждать, и это давит на нас. Хорватия играла против нас без ряда ведущих игроков и набрала три очка, так что потери сборной России ни о чем не говорят», — сказал Таркович.

Игра Россия — Словакия состоится завтра, 8 октября, в Казани.