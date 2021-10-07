Российский фигурист, воспитанник академии «Ангелы Плющенко» Кирилл Сарновский с помарками на прыжках откатал короткую программу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в австрийском Линце.

Свою короткую программу под композицию «Come Together» Сарновский начал с чистого тройного акселя, затем приземлил обязательный для юниоров в этом сезоне тройной флип. Во второй половине программы Сарновский прыгнул каскад тройной лутц-тройной тулуп, однако приземление с первого прыжка вышло не точным, и фигурист чуть не потерял каскад.

Судьи оценили выступление Сарновского с короткой программой в 75,20 балла, из которых 39,99 — за технику. Это лучший результат Сарновского в этом сезоне.

Пока лидирует в короткой программе представитель США Илья Малинин, который пробил отметку в 81 балл