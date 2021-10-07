Российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина намекнула, что в произвольной программе чемпионов мира 2021 года Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на олимпийский сезон произошли изменения.

Информацию об этом сообщает портал Sports.ru, цитируя слова Москвиной.

«Все новости про произвольную – завтра. Все увидите, потерпите немного», – сказала тренер.

Напомним, на контрольных прокатах сборной России в Челябинске в начале сентября Мишина и Галлямов выступали под композиции «Метель» и «Время, вперед!» авторства Георгия Свиридова.

На Finlandia Trophy Мишиан и Галлямов с падением показали короткую программу и пока идут вторыми в турнирной таблице.

На завтра, 8 октября, запланированы прокаты пар в произвольной программе.