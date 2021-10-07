Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко», основателем которой является двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, создала свой ютуб-канал.

Об этом академия объявила в своем официальном «Инстаграме».

«Наконец-то это свершилось! Наша команда так устала читать фейк-ньюс, что мы решили открыть свой YouTube-канал Angels of Plushenko!», — гласит подпись к тизеру ролика с вечерним шоу, ведущей которого стала фигуристка Елена Радионова.

Ожидается, что на новом ютуб-канале будут сообщаться последние новости из работы академии и тренировок учеников.

«Подписывайтесь и узнавайте эксклюзивные новости только у нас! Мы Вас точно не обманем», – сообщили в «Ангелах Плющенко».