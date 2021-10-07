Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что у Дениса Макарова возникла мышечная проблема на тренировках национальной команды.

Слова Карпина цитирует портал РИА Новости.

«Макаров почувствовал вчера на тренировке забитость икроножной мышцы. Провели обследование. После тренировки будем смотреть, останется он на игру со Словенией или нет», — рассказал тренер, добавив, что с Арсеном Захаряном, наоборот, все хорошо.

По словам Карпина, на состояние Ильи Самошникова он посмотрит завтра и послезавтра. «С учетом кадровых проблем, я лучше сыграю, я хотя бы был на сборе», — сказал Карпин.

Напомним, игра Россия — Словакия состоится уже завтра, 8 октября, в Казани. Начало матча назначено на 21:45.