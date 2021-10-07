В петербургском «Зените» отреагировали на решение КДК РФС не отменять красную карточку, который нападающий клуба Сердар Азмун получил в матче с «Сочи» в 10-м туре РПЛ.

Азмун был удален с поля за удар шипами голкипера «сочинцев» Сослана Джанаева.

Заявление пресс-службы «Зенита» цитирует портал Sport24.

«Конечно, мы рассчитывали на полную отмену красной карточки, наша аргументация была подкреплена прецедентами из современных европейской и отечественной практик, и она была услышана«, — заявили в клубе, отметив, что мнения экспертов по вопросу Азмуна разделились.

Также в клубе отметили, что решение уже было принято, а эпизод не был признан намеренной грубостью.

«За опасной игрой всегда скрывается риск здоровью, поэтому дисквалификация Азмуна осталась в силе, и нам также остается только принять это решение», — цитирует портал слова представителя клуба.