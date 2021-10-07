Американский фигурист Илья Малинин выиграл короткую программу на этапе серии юниорского Гран-при по фигурному катанию в австрийском Линце.

Спортсмен, уже имеющий у себя в копилке победу на этапе в Куршевеле, набрал за выступление в короткой программе 81,31 балла. Фигурист откатался без серьезных ошибок.

Второе место у представителя России Артема Ковалева. Он набрал 80,97 балла за свой прокат с каскадом 3-3, тройным флипом и тройным акселем.

Третьим пока идет еще один представитель России, фигурист академии «Ангелы Плющенко» Кирилл Сарновский. Он набрал за свой прокат с небольшими помарками 75,20, улучшив свой результат в короткой программе в этом сезоне. На счету Сарновского уже есть победа на этапе Гран-при среди юниоров в Кошице.