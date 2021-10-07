Российский фигурист, призёр чемпионата мира и Олимпийских игр Михаил Коляда с ошибками откатал короткую программу на турнире ISU Challenger — Finlandia Trophy в Эспоо.

Фигурист представил публике программу «Щелкунчик» в постановке Ильи Авербуха. На контрольных прокатах

В начале программы Коляда сделал ошибку: вместо четверного сальхова исполнил тройной. Затем фигурист пошёл на каскад, но упал с четверного тулупа. Во второй половине программы Коляда сделал тройной аксель.

От судей Коляда получил 82, 75 балла, что пока хватает для третьего места. Лидирует пока канадец Киган Мессинг, который набрал более 92 баллов за свой прокат. Аналогичную оценку получил американец Джейсон Браун.

Впереди предстоит выступление коллеги Коляы по группе — Евгения Семененко.