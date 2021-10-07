Российский фигурист Евгений Семененко неудачно выступил в короткой программе на турнире серии ISU Challenger — Finlandia Trophy.

В начале короткой программы фигурист исполнил четверной тулуп, выехав в степаут. После этого Семененко сделал бабочку на четверном сальхове, прыгнув лишь двойной, а затем прицепил к этому прыжку двойной тулуп. Во второй половине программы Семененко прыгнул тройной аксель, но упал на приземлении.

За свое выступление фигурист получил от судей 69,63 балла. Этого хватило для того, чтобы занять 11-е место в короткой программе на этом турнире.

Другие российские фигуристы также не обошлись без ошибок: Михаил Коляда и Дмитрий Алиев допустили падения на четверном тулупе, Коляда из-за этого потерял каскад.