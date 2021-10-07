Канадский фигурист Киган Мессинг и представитель США Джейсон Браун выиграли короткую программу на Finlandia Trophy в Эспоо.

Оба фигуриста набрали одинаковое количество баллов — 92,39. При этом Мессинг прыгнул в программе каскад с четверным тулупом, а Браун допустил степаут на тройном акселе и обошелся без квадов.

Российский фигурист Михаил Коляда набрал за прокат «Щелкунчика» 82,75 баллов. Фигурист допустил ошибку на четверном тулупе и остался без каскада.

Еще один россиянин Дмитрий Алиев также упал с четверного тулупа и пока идет лишь пятым. Фигурист набрал за короткую программу 78,28 балла.

Евгений Семененко выступал в короткой программе последним и набрал 69,63 балла, совершив целый ряд ошибок. Пока это 11-е место.