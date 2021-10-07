Сборная Бельгии по футболу начала встречу с командой Франции в полуфинальном матче Лиги наций сезона-2020/21.

Игра проходит на стадионе «Альянц Стэдиум» в Турине, Италия. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Перед игрой игроки обеих сборных встали на одно колено в рамках акции Black Lives Matter.

В параллельном полуфинале встречались сборные Италии и Испании. Победу в матче одержала команда Испании со счётом 2:1. Половину встречи Италия провела в меньшинстве, поскольку был удалён Леонардо Бонуччи. Встречу судила российская бригада арбитров: Сергей Карасев, Максим Гаврилин и Игорь Демешко.

Матч за третье место будет сыгран 10 октября в Турине на «Альянц-Стэдиум», финал состоится 11 октября в Милане на «Сан Сиро».