Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл литовский «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги сезона-2021/22.

Игра прошла в Каунасе на стадионе «Жальгирис-Арена» и завершилась со счётом 70:64 в пользу петербургской команды. Счёт по четвертям 16:21, 18:19, 17:15, 13:15.

В составе «Жальгириса» наиболее результативным игроком матча стал латвийский защитник Янис Стрелниекс, набравший 14 очков.

За «Зенит» больше всех очков набрал американский защитник Джордан Лойд. За этот матч он записал на свой счет 19 очков.

Для команды Хави Паскуаля это уже вторая победа подряд на старте регулярного чемпионата. В первом туре розыгрыша «Зенит» сумел обыграть на выезде казанский УНИКС с разницей в одно очко (70:69).