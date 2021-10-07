Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о грядущем матче со Словакией в отборочном цикле к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

Слова Карпина цитирует портал Sport24. По мнению тренера, Словакия — это хорошая команда европейского уровня, а Россия никого не сильнее и никого не слабее, так что это две примерно равных сборных.

«Стандарты — сильная сторона Словакии. К этому нужно отнестись очень внимательно», — подчеркнул Карпин, добавив, что особенного давления на сборную России нет, поскольку не стоит задача занять второе место в группе.

«Наша задача — занять первое место и выйти напрямую на чемпионат мира. Для этого нужно выиграть все матчи, поэтому давление одно и то же», — заключил Карпин.

Игра Россия — Словакия состоится завтра, 8 октября, в Казани.