Сборная Бельгии на тренировке перед матчем. Официальный сайт ФИФА.

Сборная Бельгии на тренировке перед матчем. Официальный сайт ФИФА.

Сборная Бельгии по футболу ведет в счете в матче со сборной Франции после первого тайма в полуфинале Лиги Наций УЕФА сезона-2020/21.

Игра проходит на стадионе «Альянц Стэдиум» в Турине, счет к перерыву 2:0 в пользу бельгийских футболистов.

Подопечным Роберто Мартинеса удалось открыть счет в матче только к концу встречи. Это сделал полузащитник Янник Феррейра Карраско на 37-й минуте встречи. Спустя еще три минуты Бельгия увеличила преимущество благодаря голу Ромелу Лукаку. В обоих голевых атаках результативную передачу делал Кевин де Брюйне.

Трансляцию матча можно найти здесь.

В другом полуфинале Лиги наций сборная Испании со счетом 2:1 победила команду Италии. Полматча итальянцы играли в меньшинстве из-за удаления Леонардо Бонуччи.