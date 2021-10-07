Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) стал владельцем клуба Английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед«.

Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

О покупке 80 процентов акций клуба высказалась главный исполнительный директор PCP Capital Partners Аманда Стейвли.

«Мы намерены привить клубу единую философию, установить чёткую цель и помочь обеспечить лидерство, которое позволит «Ньюкасл Юнайтед» добиться больших успехов в долгосрочной перспективе», — сказала Стейвли, добавив, что амбиции новых владельцев клуба совпадают с амбициями болельщиков. Из «Ньюкасла» хотят создать стабильную и успешную команду, которая будет регулярно бороться за крупные трофеи и вызывать гордость.

По данным СМИ, сделка о продаже клуба оценивается в 350 миллионов евро.