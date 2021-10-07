Сборная Ирана по футболу. Сердар Азмун - второй слева в верхнем ряду. Фото - Twitter сборной Ирана

Сборная Ирана по футболу. Сердар Азмун - второй слева в верхнем ряду. Фото - Twitter сборной Ирана

Сборная Ирана по футболу одержала гостевую победу над командой ОАЭ в матче квалификации чемпионата мира 2022 года.

Игра прошла в Дубае на стадионе «Забеел» и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды гостей.

Автором единственного мяча в этой встрече стал Мехди Тареми, голевой эпизод случился на 70-й минуте встречи. Автором результативной передачи в этой атаке стал нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун. В концовке встречи Азмун мог увеличить преимущество своей сборной, но он ошибся при пробитии пенальти.

Отметим, сборная Ирана набрала 9 очков в трёх отборочных матчах и возглавляет свою группу. Команда ОАЭ идет на 3-м месте с двумя очками в трёх турах.