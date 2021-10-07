На седьмом этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в австрийском Линце сегодня, 8 октября, состоится короткая программа спортивных пар.

Начало выступлений фигуристов назначено на 10:45 по московскому времени.

Сборную России в турнире спортивных пар представляют три дуэта. В третью разминку попали две российских пары. Под 8-м номером короткую программу покажут Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, которые уже выиграли один этап серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в этом сезоне.

Под 9-м номером будут кататься Екатерина Сторублевцева/Артем Грицаенко. В заключительную, четвертую разминку попал еще один российский дуэт. Последнюю тройку выступающих будут открывать Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.