В рамках седьмого этапа серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в австрийском Линце сегодня, 8 октября, состоится выступление девушек-одиночниц с короткими программами.

Начало прокатов назначено на 13:15 по московскому времени. В турнире примут участие 37 фигуристок.

Сборную России на этом этапе будут представлять две ученицы из академии «Ангелы Плющенко» — Анастасия Зинина и Софья Муравьева.

Анастасия Зинина по результатам жеребьёвки попала в последнюю разминку, 7-ю по счету. Она будет открывать её, стартовый номер фигуристки 33-й. Софья Муравьева попала в предпоследнюю по счету разминку, её стартовый номер — 29-й.

Под 37-м номером в короткой программе выступит американка Изабо Левито, которая уже имеет в кармане одну победу в текущей серии Гран-при среди юниоров.