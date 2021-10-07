Российский фигурист, призер чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда рассказал о работе над короткой программой «Щелкунчик» в олимпийском сезоне.

Слова Коляды цитирует портал Sports.ru. Фигурист отметил, что изначально на сезон ставили «Щелкунчика», затем перешли к «Памяти Карузо», но тренер Алексей Мишин принял решение вернуть первый вариант, но дорабатывать его.

«К первоначальному варианту, который мы показывали на турнире в Тарту, мы добавили разное. Плюс еще костюм все-таки, а не как там – тренировочный. К нам приходили многие хореографы, я ездил в Москву к Илье, мы тоже работали над «Щелкунчиком», — рассказал Коляда.

По словам Коляды, программа вышла неплохой и в плане хореографии он ей доволен, но есть технические ошибки. «Все-таки свое-родное, и музыку я сам как бы предлагал. Душа к ней лежит», — сказал Коляда.

После короткой программы Михаил Коляда идет третьим на Finlandia Trophy с результатом в 82,25 балла.