На седьмом этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров сезона-2021/22 в австрийском Линце сегодня, 8 октября, состоятся выступления юношей в произвольной программе.

Начало прокатов фигуристов назначено на 19:10 по московскому времени.

После короткой программы лидером идет представитель США Илья Малинин. Он набрал за свой прокат 81,38 балла.

На второй и третьей строчке расположились российские фигуристы. Вторым идет ученик Александра Волкова Артем Ковалев. Он показал чуть более уверенное катание и набрал 80,97 баллов за свой прокат.

Третьим идет фигурист «Ангелов Плющенко» Кирилл Сарновский. Он набрал 75,20 балла, что является его личным рекордом в этом сезоне.

В заключительной разминке Сарновский, Ковалев и Малинин выступят друг за другом.