Сборная Франции по футболу сумела обыграть команду Бельгии в полуфинале розыгрыша Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.

Игра прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счетом 3:2 в пользу французов.

В первом тайме Бельгии удалось забить два мяча в концовке: на 37-й минуте отличился Янник Феррейра Карраско, а на 40-й Ромелу Лукаку — оба с передач Кевина де Брюйне.

Во втором тайме сборная Франции сумела забить три мяча и вырвать в этом матче победу. Сначала на 62-й минуте отличился Карим Бензема, а затем на 69-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти. Решающий мяч в матче был забит на 90-й минуте, это сделал Тео Эрнандес.

В финале Лиги Наций Франция сыграет с Испанией, которой удалось победить Италию.