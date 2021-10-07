Главные события спортивного дня с футбольных полей, ледовых катков и паркетов — в традиционном дайджесте от Nevasport за 7 октября.

Франция обыграла Бельгию, отыгравшись с 0:2, и вышла в финал Лиги наций

Сборная Франции по футболу сумела обыграть команду Бельгии в полуфинале розыгрыша Лиги наций УЕФА сезона-2020/21. Игра прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счетом 3:2 в пользу французов. В составе сборной Бельгии отличились Янник Карраско и Ромелу Лукаку, а за Францию забили Карим Бензема, Килиан Мбаппе и Тео Эрнандес.

Мессинг и Браун выиграли КП на Finlandia Trophy, Коляда — 3-й. Алиев — 5-й, Семененко — 11-й

Канадский фигурист Киган Мессинг и представитель США Джейсон Браун выиграли короткую программу на Finlandia Trophy в Эспоо. Фигуристы набрали по 92,39 балла. Третьим идет Михаил Коляда с результатом в 82,75 балла с падением на четверном тулупе. На пятом месте расположился Дмитрий Алиев, на 11-м — Евгений Семененко, оба допустили ошибки в своих прокатах.

Тарасова/Морозов выиграли короткую программу на Finlandia Trophy, Мишина/Галлямов — вторые

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на турнире Finlandia Trophy в финском Эспоо. Они получили от судей 78,33 балла за свое выступление. На втором месте расположилась еще одна пара из России — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, за прокат с падением они получили 73,76 балла. На третьем месте расположились канадцы Ванесса Джеймс/Эрик Редфорд с 67,55 балла.

«Зенит» обыграл «Жальгирис» на выезде в Евролиге

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл литовский «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги сезона-2021/22. Игра прошла в Каунасе на стадионе «Жальгирис-Арена» и завершилась со счётом 70:64 в пользу петербургской команды. Счёт по четвертям 16:21, 18:19, 17:15, 13:15.

Малинин выиграл короткую программу на этапе ЮГП в Линце, Ковалев и Сарновский в тройке

Американский фигурист Илья Малинин выиграл короткую программу на этапе серии юниорского Гран-при по фигурному катанию в австрийском Линце. Спортсмен набрал за выступление в короткой программе 81,31 балла. Второе место у представителя России Артема Ковалева. Он набрал 80,97 балла. Третьим пока идет еще один представитель России, фигурист академии «Ангелы Плющенко» Кирилл Сарновский. Он набрал за свой прокат с небольшими помарками 75,20 балла.

Тютюнина/Шустицкий выиграли ритм-танец на этапе Гран-при среди юниоров в Линце

Российские фигуристы Софья Тютюнина и Александр Шустицкий выиграли ритм-танец на этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в австрийском Линце. Их результат — 67 баллов ровно. Второе место пока у американских танцоров Уны и Гейджа Браунов — 63,70 балла. На третьем месте еще одни американцы — Анджела Линг/Калеб Вейн, они получили за свой прокат 61,75 балла.

Гулякова лидирует после короткой программы Кубка Санкт-Петербурга, Самодурова вторая

Ученица Алексея Мишина Анастасия Гулякова выиграла короткую программу на Кубке Санкт-Петербурга по фигурному катанию среди женщин. Она получила за свой прокат 68,37 балла. Второй стала ещё одна подопечная Мишина, чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова. Она получила за прокат 66,98 балла. Третьей пока идет Арина Онищенко (64,39 балла).