В финском Эспоо сегодня, 8 октября, состоятся выступления мужчин-одиночников с произвольными программами в рамках турнира ISU Challenger — Finlandia Trophy.

Начало выступлений фигуристов назначено на 16:00 по московскому времени.

Предпоследнюю разминку будет открывать российский фигурист Евгений Семененко. Он занял лишь 11-е место в короткой программе.

В заключительную разминку попали двое российских фигуристов. Вторым по счету выступит Дмитрий Алиев, он занимает промежуточное пятое место после короткой программы. Через одного фигуриста на лед выйдет Михаил Коляда, он занял третье место в короткой программе. Лидеры в турнирной таблице — американец Джейсон Браун и канадец Киган Мессинг, они набрали одинаковое количество баллов, однако у канадца выше оценка за технику.