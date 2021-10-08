На турнире по фигурному катанию серии ISU Challenger — Finlandia Trophy сегодня, 8 октября, состоятся выступления спортивных пар с произвольными программами.

Начало выступлений фигуристов назначено на 13:00 по московскому времени. В турнире пар принимают участие 15 дуэтов.

Россию на этих соревнованиях представляют две пары, обе они попали в заключительную разминку и будут закрывать выступления. Анастасия Мишина/Александр Галлямов после короткой программы идут вторыми: партнерша допустила ошибку на параллельном прыжке, из-за чего они лишились значительного количества баллов.

Лидерами соревнований являются россияне Евгения Тарасова/Владимир Морозов, они набрали более 78 баллов за свой прокат. На третьем месте пока идут канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд.