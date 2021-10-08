Сборная Аргентины не сумела обыграть Парагвай во квалификационном матче в чемпионата мира-2022, финальная часть которого пройдет в Катаре. Встреча прошла на стадионе «Дефенсорес дель Чако» в Асунсьоне и завершилась со счетом 0:0.

В составе аргентинцев на поле вышел Лионель Мессии. Он играл до финального свитка судьи.

Сборная Аргентины заработала 18 очков после 8 туров и идет на втором месте в отборочном цикле в Южной Америке. Парагвай с одиннадцатью набранными очками располагается на шестом месте.

Следующий матч сборная Аргентины сыграет дома. Команда примет уругвайцев, а Парагвай поедет в гости к Чили. Матчи пройдут в ночь на 11 октября.

В предыдущем матче аргентинцы обыграли сборную Боливии со счетом 3:0.