На стадионе «Олимпико» в Каракасе прошел матч 11-го тура отборочной стадии к ЧМ-2022 в Южной Америке. Играли сборные Венесуэлы и Бразилии. Матч завершился волевой победой гостей со счетом 3:1.

Уже на 11-й минуте матча счет открыл нападающий венесуэльской сборной Эрик Рамирес. Гости смогли вернуть интригу матча только на 71-й минуте. Забил бразильский защитник Маркиньос. Чуть позже сборная Бразилии вышла вперед благодаря усилиям Барбозы. Он реализовал 11-метровый удар. Красивую точку в матче поставил бразильский нападающий Антони. Он забил уже в компенсированное время.

Победа позволила сборной Бразилии остаться лидером турнирной таблицы групповой стадии отбора. Команда набрала 17 очков в 9 матчах. На втором месте идет Аргентина с 19-ю очками, замыкает тройку Эквадор. Сборная набрала 16 очков. Замыкают таблицу Уругвай и Колумбия.