Вячеслав Малафеев появился на открытии нового офиса с женой. Пара выглядела счастливой, супруги не расставались весь вечер.

Напомним, первого октября Екатерина Малафеева рассказала в «сториз» Instagram о том, что уже неделю не живет с мужем. Она не скрывала, что паре пришлось разъехаться из-за постоянных ссор.

«Мы со Славой уже неделю не живем вместе. Взяли паузу. Что будет дальше, я не знаю», – подписала «сториз» Екатерина.

Поклонники долго гадали, кто стал причиной разлада в отношениях. Думали, что это может быть Айза, которая сблизилась с Малафеевым во время участия в шоу «Звезды в Африке» или Ольга Бузова, тоже принимающая участие в проекте.

О том, что супруги Малафеевы помирились, стало известно 7 октября на открытии нового офиса экс-футболиста. Пара не расставалась весь вечер. Вячеслав и Екатерина выглядели счастливыми.

Вячеслав Малафеев – экс-голкипер сборной Росси и «Зенита». Вратарь – четырежды чемпион России и бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года.